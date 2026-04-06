رئيسا وزراء مصر والمغرب يوقعان محضر أول اجتماع للجنة التنسيق بين البلدين.. والطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الاثنين 6 أبريل 2026.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الفترة الأخيرة أن هناك بعض أسعار الخضروات قد شهدت بعض الارتفاعات وتحديدا الطماطم.

وقال صاحب محل حضروات، إن أسعار الطماطم تشهد خلال هذه الفترة تراجعات، وأن الأسعار كانت قد ارتفعت بسبب فاصل الزراعات.

وأشار إلى أن الطماطم كانت قد سجلت مبلغ 45 جنيها، واليوم انخفضت لـ 25 جنيها، وأن الفترة المقبلة ستنخفض لأكثر، وستصل لـ 10 جنيهات، وفي الصيف ستصل لـ 5 جنيهات.

وأوضح أن سعر كيلو البطاطا يسجل 20 جنيها، وأن سعر الليمون يسجل 30 جنيها، والبصل يسجل 14 جنيها، والبطاطس بـ 18 جنيها، والخيار بـ 19 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6128 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7150 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8171 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 57200 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 6 أبريل 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.54 جنيه

سعر الشراء: 54.44 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.82 جنيه

سعر الشراء: 62.68 جنيه

البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، قال إن القوات المسلحة السودانية شريك أصيل للشعب في معركة الكرامة ومسيرة التحول الديمقراطي.

وأضاف البرهان، أن الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر، وأن القوات المسلحة السودانية ماضية في استكمال مسيرة البناء، وملتزمون بالوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود.

إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت القناة أن إيران ترفض حتى الآن وقف إطلاق نار مؤقتا مقابل فتح مضيق هرمز، وأن فرص تحقيق انفراجة في محادثات حرب إيران ضئيلة.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، أن تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة بالإمارات، اليوم الاثنين أنها تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات " دو" في الإمارة، بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

رئيس شعبة الدواجن: السعر العادل بالمزرعة من 80 إلى 85 جنيها

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الفترة الأخيرة هناك زيادة في المعروض، بجانب أن الدولة توفر الأعلاف للمستوردين، وقامت بحل جميع المشكلات الخاصة بالقطاع الغذائي، وهو ما جعل الأسعار تنخفض.

وأضاف أن أسعار الدواجن تُحدَّد بالعرض والطلب، وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في المعروض، وأن الأسعار الآن منخفضة، وأن هذه الانخفاضات تسبب خسائر للمنتجين.

وطالب بإنشاء بورصة للدواجن، وأن وزير الزراعة مهتم بهذا القطاع، وأن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر من أجل وفرة السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.

فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مازالت أجواء ربيعية مستقرة بشكل كبير، مشيرة إلى أن اليوم الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل من 24 إلى 25 درجة مئوية، إلى جانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي الإحساس بالطقس نهارا يكون ما بين الدافئ إلى مائل للحرارة فى محافظات شمال البلاد، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، وحار بالأقصر وأسوان.

وتابعت أن الطقس ليلا باردة فى اغلب محافظات الجمهورية، حتي لو كانت برودة خفيفة، خاصة بالمدن الجديدة والاماكن المفتوحة، لافتة إلى أن الصغري تتراوح بين ال13 وال14 درجة مئوية.



رئيسا وزراء مصر والمغرب يوقعان محضر أول اجتماع للجنة التنسيق بين البلدين

وقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من الملفات المشتركة الاقتصادية والتجارية.



آخر التحركات الروسية تجاه حرب إيران وأمريكا.. تفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من روسيا، إن موسكو ترى أن الولايات المتحدة ما زالت تستخدم المفاوضات كذريعة لشرعنة استمرار الأعمال القتالية ضد إيران، مؤكدة روسيا أن مثل هذا المسار غير مجدٍ، مشددة على ضرورة التوقف عن هذه الخطوات والعودة إلى الحوار المباشر.

وأشار مشيك، خلال مداخلة مع أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أن لغة الإنذارات الأمريكية لم تنجح مع موسكو، ولن تنجح مع طهران، داعيا لافروف الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن هذه الإجراءات والعودة إلى طاولة المفاوضات.