الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الاثنين 6 أبريل 2026.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الفترة الأخيرة أن هناك بعض أسعار الخضروات قد شهدت بعض الارتفاعات وتحديدا الطماطم.

وقال صاحب محل حضروات، إن أسعار الطماطم تشهد خلال هذه الفترة تراجعات، وأن الأسعار كانت قد ارتفعت بسبب فاصل الزراعات.

وأشار إلى أن الطماطم كانت قد سجلت مبلغ 45 جنيها، واليوم انخفضت لـ 25 جنيها، وأن الفترة المقبلة ستنخفض لأكثر، وستصل لـ 10 جنيهات، وفي الصيف ستصل لـ 5 جنيهات.

وأوضح أن سعر كيلو البطاطا يسجل 20 جنيها، وأن سعر الليمون يسجل 30 جنيها، والبصل يسجل 14 جنيها، والبطاطس بـ 18 جنيها، والخيار بـ 19 جنيها.

ولفت إلى أن سعر الكوسة بـ 20 جنيها، والجزر بـ 17 جنيها، والفلفل بـ 25 جنيها، بعد أن كان بـ 40 جنيها، فالأسعار الأن في متناول الجميع وجميع السلع متوفرة.