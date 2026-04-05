نقيب الفلاحين: وفرة الخضروات تخفض الأسعار.. والطماطم تواصل التراجع

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التأثير الحالي لارتفاع أسعار الأسمدة لا يزال محدودًا، نظرًا لاقتراب انتهاء الموسم الزراعي الشتوي، متوقعًا أن تظهر التداعيات بشكل أوضح مع انطلاق الموسم الصيفي وزيادة احتياجات المحاصيل من الأسمدة.

وأضاف حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أسواق الخضروات تشهد حالة من الوفرة في المعروض، ما أدى إلى تراجع الأسعار بصورة ملحوظة، مشيرًا إلى أن أسعار الطماطم انخفضت بعد موجة ارتفاع سابقة، ومن المرجح استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تغيرات مناخية مفاجئة.

وطالب حسين أبو صدام بسرعة صرف مستحقات موردي القصب، وإعادة النظر في أسعار البنجر، إلى جانب التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج، بما يسهم في دعم الفلاحين وتحقيق استقرار القطاع الزراعي.