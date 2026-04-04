بقت أرخص من الطماطم.. انهيار أسعار الفراولة يثير الجدل.. ونقيب الفلاحين ينصح الناس بهذا الأمر

شيماء مجدي

في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات مثيرة للقلق حول سلامة الفراولة في الأسواق، يفاجأ المواطنون بانخفاض غير مسبوق في أسعارها، لتصبح أرخص من الطماطم ، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع الحاد، ومدى صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتوائها علي مبيدات مغشوشة أو مسرطنة .

هل الفراولة مسرطنة؟



أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن ما يتردد بشأن احتواء الفراولة في الأسواق على مبيدات مغشوشة أو مواد مسرطنة، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الفراولة المصرية تخضع لرقابة صارمة سواء في السوق المحلي أو في التصدير، ولا توجد أي تقارير رسمية تثبت وجود أضرار صحية مرتبطة بها.

وأوضح نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن الوفرة الكبيرة في إنتاج الفراولة هذا الموسم هي السبب الرئيسي وراء تراجع أسعارها بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن الكميات المعروضة في الأسواق تفوق حجم الطلب، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار لمستويات غير مسبوقة، بل وتعرض بعض الكميات للتلف لدى التجار نتيجة ضعف حركة البيع.

أسعار الفراولة 

وأشار إلى أن أسعار الفراولة حاليًا تتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، وهي مستويات تُعد الأدنى منذ سنوات، موضحًا أن المفارقة اللافتة أن سعر الفراولة أصبح أقل من بعض الخضروات الأساسية مثل الطماطم، وهو أمر غير معتاد في السوق المصري.

وأضاف أن التجار هم الأكثر تضررًا من هذا الانخفاض الكبير في الأسعار، حيث يواجهون صعوبة في تصريف الكميات المعروضة، وهو ما ينعكس على أرباحهم بشكل سلبي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والتخزين.

وأرجع “أبو صدام” هذا التراجع أيضًا إلى انخفاض معدلات التصدير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التوترات الإقليمية والظروف الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة الدولية، ما أدى إلى بقاء كميات أكبر داخل السوق المحلي وزيادة المعروض بشكل كبير.

مصر دولة رائدة فى إنتاج وتصدير الفراولة 

 

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الفراولة، حيث تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الرابع في تصدير الفراولة الطازجة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وثقة الأسواق الخارجية فيه، خاصة في الدول الأوروبية والعربية.

وأكد أن الفراولة المصرية تخضع لرقابة من الجهات المختصة، بدءًا من مراحل الزراعة وحتى الحصاد والتداول، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة باستخدام المبيدات، وهو ما يضمن سلامة المنتج للمستهلكين في الداخل والخارج.

نصائح للمواطنين

 

ووجه نقيب الفلاحين نصيحة للمواطنين بضرورة استغلال انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية، وشراء كميات مناسبة من الفراولة سواء للاستهلاك المباشر أو للتخزين، خاصة أنها من الفواكه التي يمكن حفظها لفترات طويلة عن طريق التجميد دون أن تفقد قيمتها الغذائية بشكل كبير.

وأشار إلى أن هذه الفترة تمثل فرصة حقيقية للأسر المصرية للحصول على فاكهة عالية الجودة بأسعار منخفضة، في ظل توافر كميات كبيرة في الأسواق، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في الارتفاع تدريجيًا مع تحسن حركة التصدير أو تراجع المعروض خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على استقرار السوق ودعمًا للمنتج الزراعي المصري.

الفراولة أسعار الفراولة المبيدات مبيدات الفراولة الفراولة مسرطنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
