الزراعة: احتياطي القمح آمن والطماطم ستعود لسعرها الطبيعي في هذا الموعد

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيري التموين والزراعة، مؤكدًا أن مصر تستعد لموسم حصاد القمح، الذي وصفه بـ"موسم الخير".

وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن هناك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من القمح لم يتم المساس به حتى الآن، ما يطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية.

وأشار خالد جاد إلى أن موسم الحصاد الحالي يُتوقع أن يكون أفضل من العام الماضي، في ظل زيادة المساحة المنزرعة بنحو نصف مليون فدان، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حجم الإنتاج.

وأكد خالد جاد المتحدث الرسمي أن الدولة تستهدف توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي، خاصة بعد قرار رفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، بهدف تحفيز المزارعين على زيادة التوريد.