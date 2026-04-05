الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقبال وفد جاليري بيكاسو بملتقى جبل الطير الدولي بالمنيا

ملتقى جبل الطير
ملتقى جبل الطير
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة، خاصة السياحة الدينية المرتبطة بمسار العائلة المقدسة، الذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية لإحياء التراث الإنساني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن هذا المسار يمثل قيمة تاريخية وروحية فريدة، تجسدت في وجدان المصريين عبر العصور، وتوّجت بإدراج الاحتفالات المرتبطة به ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في ديسمبر 2022، بما يعكس ما يحمله من رمزية إنسانية وثقافية عالمية.

وأضاف المحافظ، أن المنيا تضم عددًا من أبرز محطات المسار، وفي مقدمتها منطقة جبل الطير، التي تستقطب آلاف الزوار سنويًا، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه المواقع وتهيئتها لاستقبال الزائرين، بما يعزز من فرص الاستثمار السياحي ويدعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب الحفاظ على الطابع التراثي والثقافي الفريد للمحافظة.

وفي هذا الإطار، استقبلت محافظة المنيا وفد جاليري بيكاسو إيست ومؤسسة إيست آرت واي في إطار الاستعداد لإطلاق «ملتقى جبل الطير الدولي»، والذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 14 أبريل، تحت رعاية وزارات الثقافة والخارجية والسياحة والآثار، وبالتعاون مع المحافظة.

وأوضح الدكتور ثروت الازهرى مدير الادارة العامة للسياحة بالمحافظة ان الملتقى يهدف إلى تقديم مسار العائلة المقدسة برؤية فنية معاصرة، من خلال تحويله إلى تجربة بصرية وثقافية متكاملة، حيث يشارك في الفعالية نحو 40 فنانًا وفنانة من مصر ومختلف دول العالم، في حوار فني يعكس ثراء وتنوع الهوية المصرية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية شاملة لربط الفن بالتراث والسياحة، وتحويل المواقع التاريخية إلى منصات إبداعية نابضة بالحياة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الثقافية، وتعزيز مكانة محافظة المنيا كوجهة متميزة للسياحة الثقافية والدينية على المستويين الإقليمي والدولي.

المنيا محافظ المنيا ملتقى جبل الطير مسار العائلة المقدسة

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

العثور على جثة متحللة لمسن في الدقهلية

وزير البترول ومحافظ الدقهلية يؤديان صلاة الجنازة على ضحية شظايا صاروخ بالإمارات

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

