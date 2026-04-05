استقبال وفد جاليري بيكاسو بملتقى جبل الطير الدولي بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة، خاصة السياحة الدينية المرتبطة بمسار العائلة المقدسة، الذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية لإحياء التراث الإنساني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن هذا المسار يمثل قيمة تاريخية وروحية فريدة، تجسدت في وجدان المصريين عبر العصور، وتوّجت بإدراج الاحتفالات المرتبطة به ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في ديسمبر 2022، بما يعكس ما يحمله من رمزية إنسانية وثقافية عالمية.

وأضاف المحافظ، أن المنيا تضم عددًا من أبرز محطات المسار، وفي مقدمتها منطقة جبل الطير، التي تستقطب آلاف الزوار سنويًا، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه المواقع وتهيئتها لاستقبال الزائرين، بما يعزز من فرص الاستثمار السياحي ويدعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب الحفاظ على الطابع التراثي والثقافي الفريد للمحافظة.

وفي هذا الإطار، استقبلت محافظة المنيا وفد جاليري بيكاسو إيست ومؤسسة إيست آرت واي في إطار الاستعداد لإطلاق «ملتقى جبل الطير الدولي»، والذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 14 أبريل، تحت رعاية وزارات الثقافة والخارجية والسياحة والآثار، وبالتعاون مع المحافظة.

وأوضح الدكتور ثروت الازهرى مدير الادارة العامة للسياحة بالمحافظة ان الملتقى يهدف إلى تقديم مسار العائلة المقدسة برؤية فنية معاصرة، من خلال تحويله إلى تجربة بصرية وثقافية متكاملة، حيث يشارك في الفعالية نحو 40 فنانًا وفنانة من مصر ومختلف دول العالم، في حوار فني يعكس ثراء وتنوع الهوية المصرية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية شاملة لربط الفن بالتراث والسياحة، وتحويل المواقع التاريخية إلى منصات إبداعية نابضة بالحياة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الثقافية، وتعزيز مكانة محافظة المنيا كوجهة متميزة للسياحة الثقافية والدينية على المستويين الإقليمي والدولي.