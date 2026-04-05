محافظ المنيا يشهد حصاد «الثوم» ببلنصورة ويوجه بتوفير وسائل نقل آمنة للمزارعين

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مزارعي قرية «بلنصورة» التابعة لمركز أبوقرقاص، فرحة حصاد محصول الثوم بالظهير الصحراوي الغربي، في مشهد يعكس الطفرة الزراعية التي تشهدها المحافظة، وذلك في إطار دعم الدولة لقطاع الزراعة، والوقوف على احتياجات المزارعين بالمناطق المستصلحة حديثًا، وتعزيز الإنتاجية الزراعية كأحد أعمدة الاقتصاد القومي.

وأعرب المحافظ عن فخره بما تحقق من إنجازات في الظهير الصحراوي، مؤكدًا أن ما تشهده المنيا من توسع زراعي غير مسبوق هو ثمرة تضافر جهود الدولة وإصرار المزارع المصري على تحويل الصحراء إلى أراضٍ منتجة، مشيرًا إلى أن «ثوم المنيا» لم يعد مجرد محصول محلي، بل أصبح علامة تجارية ذات حضور قوي في الأسواق العالمية، بفضل جودته العالية ومطابقته للمواصفات التصديرية.

وأكد اللواء كدواني التزام المحافظة الكامل بدعم المزارعين والمستثمرين، وتذليل كافة التحديات أمامهم، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة وتحويلها إلى طاقات إنتاجية كبرى تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات، مشددًا على أن توفير الخدمات الزراعية المتكاملة يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب ومقترحات أصحاب المزارع والعمالة الزراعية، موجّهًا رئيس مركز أبوقرقاص بإجراء دراسة عاجلة لتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة لنقل المزارعين والعمال من القرى إلى مناطق العمل بالظهير الصحراوي، بما يضمن سلامتهم ويخفف الأعباء عنهم.

وفي لفتة إنسانية، وجّه المحافظ بصرف كميات من السلع الغذائية واللحوم لعمال مزارع الثوم والكتان، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، ودورهم الحيوي في مواقع الإنتاج.

واوضح المهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة ، أن المحافظة تُعد من أبرز المحافظات في زراعة محصول الثوم، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام نحو 18 ألف فدان، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن زراعة الثوم شهدت تطورًا ملحوظًا، مع التوسع في إنشاء «المناشر» ومراكز التجفيف الحديثة، بما يسهم في رفع جودة المنتج وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف من الشباب.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس هشام الضوي، رئيس مركز أبوقرقاص، والدكتور محمود شعيب، مدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومزارعي المنطقة.