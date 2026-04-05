"يديعوت أحرونوت": قصف إيران يسفر عن إصابة 4 إسرائيليين

أُصيب أربعة إسرائيليين في مدينة حيفا، أحدهم بجروح وُصفت بالخطيرة، إثر سقوط صاروخ إيراني استهدف مبنى سكنياً. كما تلقّى أربعة آخرون العلاج جراء إصابتهم بحالات صدمة، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين حتى الآن.

وأفادت فرق الطوارئ بأن منطاداً مُعبّأً بالغاز انفجر في موقع الحادث، ما ساهم في تفاقم الأضرار. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في جمعية "ماجن دايفيد أدوم" أن الصاروخ أصاب المبنى السكني، المؤلف من عدة طوابق، بشكل مباشر، ما أدى إلى دمار واسع في الموقع المستهدف، في حين لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وجاءت هذه الضربة في أعقاب استئناف إيران إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أُصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة نتيجة موجة انفجار في بلدة دير الأسد العربية، عقب إطلاق صواريخ من

لبنان، ما تسبب أيضاً في انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء شمال إسرائيل.