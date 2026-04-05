إطلاق نار قرب البيت الأبيض يشعل الاستنفار الأمني.. والخدمة السرية تتحرك فوراً

أعلن جهاز الخدمة السرية ، أنه يحقق في إطلاق نار وقع ليل الأحد قرب البيت الأبيض.

وأفاد الجهاز في بيان له، أن عناصره استجابوا بعد منتصف ليل الأحد بقليل لبلاغات عن إطلاق نار في محيط حديقة لافاييت.

وأكد البيان ، عدم وقوع إصابات، وأنه تم تفتيش الحديقة والمنطقة المحيطة بها، ولم يتم العثور على أي مشتبه به.

وتقع حديقة لافاييت شمال البيت الأبيض مباشرة.

ويتواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن ، ويستضيف عشاء عيد الفصح العائلي في البيت الأبيض يوم الأحد.

وأكد جهاز الخدمة السرية، أن العمليات في البيت الأبيض تسير بشكل طبيعي، مع وجود إجراءات أمنية مشددة.

وتم إغلاق الطرق المجاورة للحديقة في البداية وأعلن أنتوني غوليلمي، رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، في منشور على موقع X بعد الساعة الثامنة صباحًا، رفع الإغلاق.

واستمر التحقيق صباح الأحد، وأفادت الخدمة السرية أنها تبحث عن مركبة محتملة وشخص مشتبه به، بالتنسيق مع شرطة المتنزهات الأمريكية وشرطة العاصمة واشنطن.