خسائر تتجاوز 100مليون دولار للطائرة الواحدة خلال عملية إنقاذ ملاح أمريكي في إيران

طائرات أمريكية تم تدميرها
الطائرات الامريكية التي تم تدميرها
فرناس حفظي

نقلت صحيفة التلغراف أن الطائرات الأمريكية التي تم تدميرها خلال عملية إنقاذ الطيار داخل إيران قدرت قيمة كل منها بأكثر من 100 مليون دولار.


وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر العملية لم تقتصر على الجوانب البشرية أو العملياتية، بل شملت أيضا خسائر مادية كبيرة نتيجة تدمير عدد من الطائرات المتطورة، في إطار إجراءات اتخذتها القوات الأمريكية أثناء تنفيذ المهمة لمنع سقوطها في أيدي الجانب الآخر.

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة حول عملية إنقاذ معقدة نفذتها الولايات المتحدة داخل إيران، انتهت بإخراج الملاح الأمريكي بعد أيام من اختفائه في منطقة جبلية وعرة، وسط تحركات إيرانية مكثفة للعثور عليه.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن العملية اعتمدت بشكل كبير على خطة خداع محكمة قادتها وكالة الاستخبارات المركزية، هدفت إلى تضليل القوات الإيرانية عبر إيهامها بأن الجندي تم إنقاذه بالفعل ونقله ضمن قافلة برية إلى خارج البلاد.


الملاح الأمريكي، وهو مسؤول أنظمة تسليح على متن مقاتلة إف-15 إي، كان قد قفز بالمظلة في جنوب غرب إيران، ليختبئ داخل وادٍ جبلي لمدة تقارب 48 ساعة، واختبأ الملاح الأمريكي في المناطق الريفية والجبلية لمدينة دهداشت، كما ورد أن رجال القبائل المحليين آووه وساعدوه في جهود الإنقاذ، في ظل صعوبة تحديد موقعه سواء من قبل القوات الأمريكية أو الإيرانية، وخلال تلك الفترة، استخدم وسائل اتصال مشفرة وأجهزة تحديد مواقع متقدمة ساعدت لاحقًا في رصده بدقة.


ومع تحديد موقعه، نقلت وكالة الاستخبارات المعلومات إلى وزارة الدفاع الأمريكية، التي نفذت عملية الإنقاذ عبر القيادة المركزية، بدعم استخباراتي مباشر،  ووُصفت العملية داخل الوكالة بأنها أشبه بـ"البحث عن إبرة في كومة قش"، نظرًا لتعقيد البيئة الجغرافية.

الطائرات الأمريكية إيران القوات الأمريكية خسائر العملية الجوانب البشرية

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

ليلي علوي

ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد