برنامج تدريبي بجامعة العاصمة حول لغة الجسد وتحليل الشخصيات

أعلن مركز العلاج الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة عن تنظيم برنامج تدريبي مميز بعنوان «لغة الجسد وتحليل الشخصيات»، وذلك في إطار حرص المركز على تنمية مهارات الطلاب والمهتمين بمجالات التواصل وفهم السلوك الإنساني.



يأتي البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسين عميد الكلية، وريادة الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة إيمان صلاح مدير مركز العلاج الاجتماعي.

ويحاضر في البرنامج الدكتورة ولاء مدحت نميس، استشاري الصحة النفسية وأخصائي علم النفس الإكلينيكي، حيث يتناول البرنامج عددًا من المحاور المهمة، أبرزها أساسيات لغة الجسد وطرق تفسيرها، وتحليل أنماط الشخصيات من خلال الإشارات اللاإرادية، وكيفية قراءة الطرف الآخر عبر النظرات والحركة ونبرة الصوت، إلى جانب التعرف على أدوات المحلل السلوكي مثل العين والكتف والقدم وطريقة الجلوس، مع تطبيقات عملية على مواقف واقعية ومقابلات العمل وجلسات العلاج.

كما يتضمن البرنامج تدريبات تساعد المشاركين على التمييز بين التوتر الطبيعي والكذب المتعمد، بما يسهم في تطوير مهارات التواصل وفهم الشخصيات بصورة أكثر احترافية.

ومن المقرر أن يُعقد البرنامج على مدار يومين، يومي الأربعاء والسبت الموافق 24 و27 يونيو 2026.

وللحجز والاستعلام، يرجى الانضمام إلى مجموعة واتساب الخاصة بالدورة عبر الرابط التالي:

