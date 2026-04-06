رئيسا وزراء مصر والمغرب يوقعان محضر أول اجتماع للجنة التنسيق بين البلدين

وقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من الملفات المشتركة الاقتصادية والتجارية.

كما يترأس رئيسي وزراء البلدين جلسة مباحثات ثنائية، موسعة لبحث تعزيز التعاون المشترك ببن البلدين في عدد من المجالات .

ويشهدا مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد مساء استقبل أمس، في مطار القاهرة الدولي، عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة.

ولدى الوصول إلى أرض المطار، جرت مراسم استقبال رسمية، حيث تم استعراض حرس الشرف، ثم عزف السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى القاهرة.