مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مطار القاهرة الدولي، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية جلسة مباحثات ثنائية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ثم يترأسا اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، كما يشهدا مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس في مطار القاهرة الدولي، مع عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة.

ولدى الوصول إلى أرض المطار، جرت مراسم استقبال رسمية، حيث تم استعراض حرس الشرف، ثم عزف السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى القاهرة.