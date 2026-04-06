رئيس شعبة الدواجن: السعر العادل بالمزرعة من 80 إلى 85 جنيها

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الفترة الأخيرة هناك زيادة في المعروض، بجانب أن الدولة توفر الأعلاف للمستوردين، وقامت بحل جميع المشكلات الخاصة بالقطاع الغذائي، وهو ما جعل الأسعار تنخفض.

وأضاف أن أسعار الدواجن تُحدَّد بالعرض والطلب، وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في المعروض، وأن الأسعار الآن منخفضة، وأن هذه الانخفاضات تسبب خسائر للمنتجين.

وطالب بإنشاء بورصة للدواجن، وأن وزير الزراعة مهتم بهذا القطاع، وأن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر من أجل وفرة السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.

وأوضح أن السعر العادل للدواجن هو بيع الدواجن في المزرعة من 80 إلى 85 جنيهًا، لكن الأسعار انخفضت إلى 72 جنيهًا، وأن هذا تسبب في مشكلات للمنتجين، وأنه بسبب عيد الإخوة الأقباط ارتفعت الأسعار اليوم إلى 77 جنيهًا.