شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواجن في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب عقب شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى نحو 30%، حيث استقر سعر الكيلو داخل المزرعة عند مستويات تتراوح بين 72 و73 جنيهًا، وهو ما اعتبره سعرًا منخفضًا لا يغطي تكاليف الإنتاج، متسببًا في خسائر لعدد من المربين.

وأضاف أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة إدخال كميات كبيرة من قطعان الجدود، ما ساهم في توفير الكتاكيت وزيادة حجم الإنتاج، إلى جانب جهود الدولة في توفير الأعلاف وتيسير استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا، مما ساعد على استقرار السوق وتوفير المعروض.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن تخضع لآليات العرض والطلب، إلا أن وجود عدد محدود من الوسطاء والسماسرة يؤدي إلى فجوة سعرية قد تصل إلى 30% بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي للمستهلك.

وشدد على ضرورة إنشاء بورصة للدواجن لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا أن السعر العادل للكيلو داخل المزرعة في ظل الظروف الحالية يجب أن يتراوح بين 80 و85 جنيهًا، لضمان عدم تعرض المنتجين للخسائر.