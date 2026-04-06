الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق

شيماء مجدي

بالرغم من انخفاض أسعار الدواجن الفترة الماضية إلا أنه عاودت الارتفاع مرة أخري إذ تسجل الدواجن اليوم ارتفاعا جديدا ليصل سعر الكيلو ل 77 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصل ل 72 جنيه 

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 77جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 70 جنيها منذ أيام ،وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 70 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

سعر الفراخ

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 110 جنيهات  وتصل للمستهلك 112  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 190 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 117جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

من جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تحسن الأداء الإنتاجي داخل المزارع وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق أسهما بشكل مباشر في تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن نتيجة وفرة المعروض، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار البيض التي انخفضت من نحو 125 جنيهاً إلى 112 جنيهاً في المزرعة. 

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن سوق الدواجن في مصر يخضع بالكامل لآليات العرض والطلب، نافياً وجود أي احتكار داخل القطاع، لافتاً إلى أن عدد المربين يصل إلى نحو 35 ألف مربي، وهو ما يجعل الحديث عن سيطرة عدد محدود من الشركات على السوق غير دقيق، خاصة في ظل اتساع قاعدة الإنتاج وتعدد الجهات المشاركة.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، بعدما كانت تصل إلى نحو 55 جنيهاً، لتنخفض حالياً إلى مستويات تتراوح بين 5 و10 جنيهات، نتيجة زيادة الإنتاج وعودة التوازن للسوق، مؤكداً أن وفرة المعروض تؤدي بطبيعتها إلى انخفاض الأسعار. 

ولفت الزيني إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بالفعل بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، نتيجة تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن العالمية وتأثر سلاسل الإمداد، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة والوقود، إلا أن أسعار الدواجن تراجعت رغم هذه الضغوط، بفضل زيادة المعروض، موضحاً أن الدواجن سلعة حية لا يمكن تخزينها، وبالتالي تخضع بشكل كامل لقانون العرض والطلب. 

