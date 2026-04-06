الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل

أمل مجدى

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الدواجن باعتبارها جزءا أساسيا من وجبات المصريين وبالتالى يترتب على أسعارها تحديد ميزانية الأسرة.

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 أبريل ارتفاعا جديدا ليصل سعر الكيلو ل 77 جنيهًا بالمزرعة. 

 

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ارتفاعا حتى بلغ سعر الكيلو 77جنيها بالمزرعة  ،وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها، كما سجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 70 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

سعر الفراخ

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  اليوم 102 جنيه وتصل للمستهلك 112  جنيهًا.

كذلك وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما سجل سعر كيلو البانيه  اليوم 190 جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيه.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا .

كما بلغت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 117جنيهًا.

كما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وتصا للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.



 

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

