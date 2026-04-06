آخر التحركات الروسية تجاه حرب إيران وأمريكا.. تفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من روسيا، إن موسكو ترى أن الولايات المتحدة ما زالت تستخدم المفاوضات كذريعة لشرعنة استمرار الأعمال القتالية ضد إيران، مؤكدة روسيا أن مثل هذا المسار غير مجدٍ، مشددة على ضرورة التوقف عن هذه الخطوات والعودة إلى الحوار المباشر.

وأشار مشيك، خلال مداخلة مع أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أن لغة الإنذارات الأمريكية لم تنجح مع موسكو، ولن تنجح مع طهران، داعيا لافروف الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن هذه الإجراءات والعودة إلى طاولة المفاوضات.

أوضح أنه فيما يخص مضيق هرمز، أكد لافروف أن السبب الرئيسي لإغلاقه يعود إلى العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكداً أن فتح المضيق مرهون بتوقف هذه الأعمال العدائية.

ولفت إلى أن لافروف، دعا خلال الاتصال الهاتفي، إلى وقف الأعمال القتالية وعدم استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك محطة بوشهر النووية، التي كانت تضم نحو 600 عامل روسي تابعين لشركة روس آتوم الروسية للطاقة النووية.

