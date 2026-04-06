فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مازالت أجواء ربيعية مستقرة بشكل كبير، مشيرة إلى أن اليوم الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل من 24 إلى 25 درجة مئوية، إلى جانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي الإحساس بالطقس نهارا يكون ما بين الدافئ إلى مائل للحرارة فى محافظات شمال البلاد، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، وحار بالأقصر وأسوان.

وتابعت أن الطقس ليلا باردة فى اغلب محافظات الجمهورية، حتي لو كانت برودة خفيفة، خاصة بالمدن الجديدة والاماكن المفتوحة، لافتة إلى أن الصغري تتراوح بين ال13 وال14 درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة فى أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري، ومن الممكن أن تصل إلى متوسطة فى سيوي ومرسي مطروح والسلوم، إلى جانب نشاط للرياح سرعته ما بين ال30 إلى 40 كم على الساعة فى محافظات البحر الأحمر وسيناء ومناطق من شمال وجنوب الصعيد، من الممكن أن يكون مثير للرمال والأتربة الخفيفة، ولكنه ليس كثيف بشكل كبير.

ولفتت أنه غدا سيكون هناك فرص وزيادة كميات الأمطار، ولكن كلها أمطار اعتيادية لمثل هذه الفترة من العام، وضعيفة أنها تمتد للقاهرة الكبري وتكون خفيفة، وهي أقل من الأسبوعين الماضيين ولن تؤثر على أى أعمال أنشطة يومية.