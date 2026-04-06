تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. موعد ارتداء الملابس الصيفي في مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موسم الصيف لعام 2026 سيبدأ تدريجيًا مع منتصف شهر مايو، بعد أن شهد فصل الربيع تقلبات مناخية ملحوظة أدت إلى تأخر ارتفاع درجات الحرارة المعتادة. وأوضحت الهيئة أن استمرار الأجواء المعتدلة مع برودة نسبية في الصباح الباكر والليل يجعل ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل في الوقت الحالي غير مناسب، تحسبًا للإصابة بنزلات البرد أو الانزعاج من الفروق الحرارية.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتذبذب خلال الأسابيع القادمة، حيث تتراوح بين 22 و30 درجة مئوية نهارًا في معظم مناطق الوجه البحري والقاهرة، بينما تنخفض ليلاً إلى ما بين 14 و18 درجة، وهو ما يستدعي اعتماد الملابس متعددة الطبقات، بحيث تجمع بين الراحة أثناء النهار والدفء في المساء والصباح.

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة النشرات اليومية الخاصة بالأرصاد قبل التخطيط للنشاطات الخارجية، خاصة في مناطق السواحل الشمالية حيث قد تتعرض بعض الأيام لرياح شمالية غربية باردة نسبيًا، أو انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بسبب السحب المتفرقة.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة تمامًا قبل منتصف مايو، مع استخدام ملابس ربيعية وخفيفة في النهار وقطع أدفأ للليل والصباح، خصوصًا للأطفال وكبار السن، لضمان الوقاية من الأمراض التنفسية وتقلبات الطقس المفاجئة.

ويبدو أن هذا التأخر في دخول الصيف يعكس نمطًا متكررًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يشهد الربيع أحيانًا موجات برد غير متوقعة، مما يجعل التنويع في الملابس ضرورة للمحافظة على الصحة العامة.