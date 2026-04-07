الزمالك يعلن إطلاق تطبيقه الرسمي غدًا الأربعـاء

أعلن نادي الزمالك ، اطلاق تطبيقة الرسمي غدا الأربعاء بداية من الساعة السادسة صباحا.

وأكد النادي ، أنه تم تفعيل البث التجريبي لتطبيق الزمالك، وقد أثبتت التجربة كفاءة عالية واستقرارًا كاملًا في الأداء.

وأكد النادي لجماهير الزمالك، أن التطبيق أصبح جاهزًا للاستخدام، وتم الانتهاء من كافة الاختبارات الفنية بنجاح، على أن يتم بدء تحميل التطبيق اعتبارًا من الساعة 5:00صباح الغد، استعدادًا للإطلاق الرسمي في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

وحذر نادي الزمالك، من انتشار العديد التطبيقات خلال الساعات الماضية، التي تحمل اسم وشعار النادي باعتباره التطبيق الرسمي المزمع انطلاقه في الساعات المقبلة باسم نادي الزمالك.

ويؤكد النادي أن كل التطبيقات المنتشرة في الساعات الماضية ليس لها علاقة بنادي الزمالك على الإطلاق.

ويعلن نادي الزمالك اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد من يستخدم اسم النادي للترويج لأي تطبيقات ليس لها علاقة بالقلعة البيضاء.

وسيحمل التطبيق الخاص بنادي الزمالك اسم " زملكاوي" وشعار النادي ومن المقرر أن ينطلق بشكل رسمي غدًا الأربعاء الموافق 8 أبريل، وسيكون باسم Zamalkawy | Official Fan App عبر نظام Ios ، وZamalkawy | Fan App عبر نظام أندرويد .

ويحذر نادي الزمالك من التطبيقات التي تدعي بأنها التطبيق الرسمي للنادي وسيتم ملاحقتها قانونيًا في ظل انتشار أكثر من تطبيق يحمل اسم النادي لاستغلال الزمالك من أجل التربح.

كما يؤكد نادي الزمالك رفضه التام لأي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ويحذر من استخدام اسمه أو شعاره دون إذن رسمي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين"