وصول بعثة الزمالك الي مطار هواري بالجزائر استعداد لمواجهة شباب بلوزداد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية الجزائر، في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويترأس بعثة فريق الزمالك المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.