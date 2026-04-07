أحمد حسن مكي: بيزيرا أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم.. والزمالك قادر على التتويج بالكونفدرالية

أشاد أحمد حسن مكي، نجم نادي الزمالك السابق والمدرب المساعد الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بالأداء الذي يقدمه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، نجم القلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال أحمد حسن مكي، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: “خوان بيزيرا أفضل لاعبي الدوري الممتاز هذا الموسم، ويسير بخطى ثابتة مع الزمالك، ويجيد الوصول إلى المرمى بكل سهولة”، مشيراً إلى أنه يمثل القوة الأكبر للأبيض هذا الموسم، ولا بد من الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه بأي حال من الأحوال.

وتابع: “الزمالك يسير على الطريق الصحيح تحت قيادة مدربه معتمد جمال، ويستطيع المنافسة على الألقاب بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها هذا الموسم، كما أن الفريق قادر على التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم صعوبة مباراتي الدور نصف النهائي أمام شباب بلوزداد الجزائري”.