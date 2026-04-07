بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفيدرالية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة الدولي منذ قليل متجهة إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، بعثة الزمالك المتجهة إلى الجزائر، لمواجهة شباب بلوزداد.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.