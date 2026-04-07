نجم الزمالك السابق: من الصعب مشاركة مصطفى محمد وناصر منسي في تشكيل المنتخب

أكد أحمد حسن مكي نجم الزمالك وحرس الحدود السابق ، والمدرب المساعد الحالي لفريق الاتحاد السكندري ، أن فرصة الثنائي مصطفى محمد وناصر منسي في المشاركة أساسياً مع المنتخب الوطني ، تبدو صعبة للغاية في ظل عدم اعتماد الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن على رأس حربة صريح.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :حسام حسن استقر على توظيف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ، في مركز رأس الحربة الصريح ، وهو ما ظهر في مباريات المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت بالمغرب ، وكذلك المباراتين السابقتين ضد السعودية وإسبانيا ، وهو ما يعني أن مرموش حجز مكانه في قيادة هجوم المنتخب الوطني خلال مباريات كأس العالم.

وأضاف: مصطفى محمد مهاجم مميز ، وكان أحد اللاعبين الصاعدين بقوة في مركز رأس الحربة خلال فترة تواجدي بالزمالك ، وهو لاعب يتمناه أي مدرب ، لكنه ليس ضمن خطط الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ، وهو ما اتضح بقوة في الآونة الأخيرة.

وتابع: ناصر منسي مهاجم الزمالك ، يعيش أفضل فتراته الكروية هذا الموسم وهو أفضل مهاجمي الدوري الممتاز حالياً ، لكن من الصعب مشاركته مع المنتخب في ظل وجود عمر مرموش ، والدليل على ذلك عدم منحه الفرصة في مباراتي السعودية وإسبانيا الوديتين.