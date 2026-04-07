إبراهيم حسن: تم إجباري على الانضمام للزمالك رغم توقيعي للأهلي

كشف إبراهيم حسن، نجم نادي الزمالك والإسماعيلي السابق، عن كواليس انتقاله إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن مسيرته كادت تتجه في مسار مختلف تمامًا.

وأوضح حسن أنه وقّع بالفعل لصالح النادي الأهلي، وحصل على مقدم التعاقد من سيد عبد الحفيظ، قبل أن يتدخل مسؤولو الإسماعيلي ويجبرونه على تغيير وجهته.



وأضاف أن الاتفاق كان يقضي بانتظاره 6 أشهر حتى نهاية عقده مع الإسماعيلي للانتقال إلى الأهلي، لكن الضغوط التي تعرض لها دفعته للانتقال إلى الزمالك بدلًا من ذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه الكامل عن هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه سعيد بتجربته مع الزمالك، ولو عاد به الزمن سيختار الانضمام للفريق الأبيض مجددًا، دون أي شعور بالندم على عدم إتمام انتقاله إلى الأهلي.