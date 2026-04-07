اعتراض ثم إعتذار.. القصة الكاملة لـ أزمة نجم سوبر في الزمالك

شهدت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي أزمة بين أحمد فتوح ظهير أيسر الفارس الأبيض ومعتمد جمال مدرب القلعة البيضاء.

ونجحت إدارة نادي الزمالك في احتواء الأزمة وسط رفض توقيع أية عقوبات علي نجم القلعة البيضاء.

إزاء ذلك تقدم أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بإعتذار إلي إدارة النادي الأبيض ومتعمد جمال مدرب الفارس الأبيض لتطوي صفحة الأزمة قبل تصاعدها والتركيز على ذهاب شباب بلوزداد فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

بداية الأزمة

وسط تألق أحمد فتوح فى مباراة الزمالك والمصري ونجاحه في صناعة هدف سجله ناصر منسي في شباك الفريق البورسعيديى قرر معتمد جمال تغيير اللاعب.

فتوح من جانبه اعترض على تبديله وخرج غاضبا من ملعب مباراة الزمالك والمصري استنادا من جانبه إلي قدرته على العطاء داخل الملعب.

مدرب الزمالك كان يرغب في إراحة فتوح لاسيما وأن اللاعب عائد من رحلة معسكر منتخب مصر الوطني في شهر مارس وشارك فى مباراتي السعودية وإسبانيا وتألق خلالهما اللاعب في ظل الإستعداد لخوض مباراة هامة في كأس الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

احتواء الأزمة

نجحت إدارة نادي الزمالك في احتواء أزمة الظهير الأيسر أحمد فتوح مع المدير الفني للفريق معتمد جمال في مباراة المصري البورسعيدي التي انتهت بفوز الأبيض 4-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري.

مفيش عقوبات

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال توقيع عقوبات مالية على أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بسبب اعتراض اللاعب علي استبداله أمام المصري مساء الأحد الماضي في المباراة التي جمعت الفريقين في ضربة البداية بالمرحلة النهائية ببطولة الدوري الممتاز.

وقررت إدارة نادي الزمالك إغلاق ملف أزمة أحمد فتوح ومعتمد جمال والتركيز في مباراة شباب بلوزداد المزمع إقامتها يوم الجمعة القادم في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

إعتذار فتوح

توجه أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بالاعتذار الرسمي للمدير الفني معتمد جمال وعبد الناصر محمد مدير الكرة.

وكشف فتوح أن انفعاله لدي تبديله وخروجه من الملعب كان نابعاً من رغبته في استكمال المباراة ومساعدة زملائه فوق الميدان وليس اعتراضاً على الرؤية الفنية.