قلة المشاركات.. محمد طارق يكشف سبب رحيله عن الزمالك



أكد محمد طارق ، لاعب بلدية المحلة، أنه قدم مستوى جيدًا خلال فترة تواجده مع نادي الزمالك تحت قيادة المدرب معتمد جمال، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ساهمت في تطوير مستواه الفني واكتساب خبرات مهمة.



وأضاف طارق عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد أن الثقة التي حظي بها من الجهاز الفني، وبالأخص اعتماد المدرب خوان كارلوس أوسوريو عليه بشكل مستمر، مكنت من تحسين أدائه في المباريات واستغلال الفرص لإظهار قدراته على أرض الملعب.

وشدد على أنه كان يمتلك القدرة على تقديم أداء أفضل، لكنه لم يحصل على الفرصة لإثبات نفسه داخل الملعب، مشيرًا إلى أن قلة المشاركات أثرت على مستواه.

وأردف:" رغم المستوى الجيد الذي ظهرت به في الزمالك ولكنني فوجئت بقرار رحيلي عن الأبيض وخروجي منه على سبيل الإعارة ثم الانفصال عنه نهائيا".