ربيعة يتفوق على النني.. العين بطلا لكأس رئيس الإمارات بفوزه على الجزيرة 4 - 1

توج فريق العين بلقب كأس رئيس دولة الإمارات، بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة (4 - 1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي.

ونجح العين، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري رامي ربيعة، في التفوق على الجزيرة، الذي يلعب له محمد النني؛ ليتوج بلقب الكأس، ويحقق الثنائية هذا الموسم، بعد حصده لقب الدوري الإماراتي أيضا.

تقدم فريق الجزيرة بهدف أولا في الدقيقة 11 عبر لاعبه نبيل فقير، ثم جاء رد العين قويا بتسجيل أربعة أهداف متتالية عن طريق سفيان رحيمي "ثنائية" في الدقيقتين 15 و20، عبد الكريم تراوري في الدقيقة 44، وإيريك مينيزيس في الدقيقة 94.

وحصد العين بذلك لقب كأس رئيس الإمارات للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ عام 2018.