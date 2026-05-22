توروب يضع خطة الأهلي للموسم الجديد.. ويطلب تقريرًا شاملًا خلال إجازته

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ييس توروب أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى شركة الكرة بالنادي، تضمن عددًا من الطلبات المهمة الخاصة بالتحضير للموسم المقبل.

الاهلي

وبحسب ما ذكره عبد الجواد، طلب توروب حجز تذكرة عودته إلى القاهرة، إلى جانب إبلاغه بكافة تفاصيل معسكر الإعداد المقبل، ومدة المعسكر، وبرنامج التحضيرات الكامل قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف أن المدير الفني حدد أيضًا خمسة مراكز يرغب في تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة وفق احتياجاته الفنية.

كما طلب توروب إعداد قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق، مع متابعة مستمرة لكافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول، والرد عليه بشكل دوري خلال فترة إجازته الحالية وحتى موعد عودته من جديد لقيادة التدريبات.