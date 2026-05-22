القائمة الأولية لـ منتخب السعودية استعدادا لكأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية سعودية عن القائمة الأولية التي استقر عليها المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس لـ منتخب السعودية، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يعقد دونيس مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت في العاصمة الرياض، للإعلان رسميًا عن قائمة “الأخضر”، إلى جانب الكشف عن البرنامج التحضيري الخاص بالمنتخب قبل انطلاق منافسات المونديال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الجهاز الفني اختار 30 لاعبًا ضمن القائمة المبدئية، على أن يتم تقليصها لاحقًا إلى 26 لاعبًا في القائمة النهائية المشاركة في البطولة.

وشهدت القائمة غياب عدد من الأسماء البارزة، أبرزها سلمان الفرج وحمد اليامي، بينما ضمت بعض العناصر الجديدة مثل عبدالقدوس عطية ومحمد خبراني وعلاء آل حجي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة نيويورك يوم الإثنين المقبل، قبل الانتقال إلى مدينة أوستن الأمريكية للدخول في معسكر إعداد يستمر لمدة ثمانية أيام، يتخلله عدد من المباريات الودية.

وسيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين أمام الإكوادور والسنغال يومي 30 مايو و9 يونيو، إلى جانب مباراة ثالثة لم يُعلن عن منافسها حتى الآن.

ويشارك “الأخضر” في منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، في مجموعة قوية ينتظر أن تشهد منافسة صعبة على بطاقات التأهل.

القائمة الأولية لمنتخب السعودية:

حراسة المرمى:

محمد العويس، نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، أحمد الكسار، عبدالقدوس عطية.

خط الدفاع:

سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبد الإله العمري، حسن كادش.

خط الوسط:

ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مصعب الجوير، مختار علي.

خط الهجوم:

سالم الدوسري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، خالد الغنام.