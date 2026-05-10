أول تعليق من مدرب السعودية قبل مواجهة فلسطين في افتتاح كأس آسيا

أبدى اليوناني جورجيوس دونيس، المدرب الجديد للمنتخب السعودي -البلد المضيف لكأس آسيا لكرة القدم 2027- ارتياحه لمواجهة منتخب فلسطين في مبارة الافتتاح للبطولة.

وستخوض السعودية غمار كأس آسيا 2027 على أرضها ضمن المجموعة الأولى العربية الخالصة التي تضم الكويت وسلطنة عُمان ومنتخب فلسطين، وتقام البطولة بين السابع من يناير إلى الخامس من فبراير 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

وستقام المباراة الافتتاحية بين السعودية ومنتخب فلسطين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض الذي يتسع إلى 72 ألف متفرج.

وعلى نفس الاستاد سيلعب المنتخب السعودي الملقب "بالأخضر" مع عُمان في 12 يناير قبل أن يختتم مبارياته بالدور الأول أمام الكويت بعدها بخمسة أيام.

وقال دونيس لموقع الاتحاد الآسيوي: "بشكل عام كانت القرعة مثيرة جدا للاهتمام، نحترم كافة المنافسين ويجب أن نكون جاهزين للبطولة".

وأضاف: “لدينا الآن بعض الأولويات أهمها بناء الفريق وفق فلسفتي الخاصة، من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من التركيز على صاحب الأرض والجمهور لكن لدينا الخبرة للتعامل مع هذا الموقف”

وتولى مدرب نادي الخليج السابق مسؤولية القيادة الفنية للسعودية الشهر الماضي خلفا للفرنسي إيرفي رينار ليقود "الأخضر" في كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

وعن مواجهة منتخب فلسطين في مباراة الافتتاح قال المدرب اليوناني: "من الجميل أن تكون فلسطين المنافس الأول لنا، نحن نعرف الظروف التي يمرون بها، لكننا سنركز لتحقيق بداية جيدة".

مدرب فلسطين

على الجانب الأخر أكد إيهاب أبو جزر مدرب فلسطين: "مجموعتنا صعبة لأنها تضم ثلاثة منتخبات عربية، ما يهمنا هو أننا سنخوض المباراة الافتتاحية وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا".

"وأضاف: "الفرص متساوية لجميع منتخبات المجموعة،لعبنا أمام عُمان والكويت في تصفيات كأس العالم، كما لعبنا أمام السعودية في كأس العرب، المجموعة صعبة لأن جميع المنتخبات تعرف بعضها البعض جيدا".

وتستضيف السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، كأس آسيا لأول مرة لتصبح الدولة 18 المختلفة التي تستضيف أبرز بطولة آسيوية للمنتخبات.