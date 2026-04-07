الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

6 غيابات في صفوف الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد بالكونفدرالية

عبدالله هشام

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستسافر اليوم، الثلاثاء، إلى الجزائر، لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفقد نادي الزمالك خدمات 6 لاعبين دفعة واحدة، وهم محمد صبحي للإيقاف بعد طرده في مباراة أوتوهو، والأنجولي شيكو بانزا، للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، فيما خرج أحمد حمدي وسيف جعفر ومحمد حمد ويوسف وائل «فرنسي»، من القائمة لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف -  خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، بعثة الزمالك المتجهة إلى الجزائر، لمواجهة شباب بلوزداد.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، متجهة إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

جملة واحدة قد تُنهي الزواج فورًا.. تحذير صادم من أخصائي الصحة النفسية

أشكال مبهجة.. طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

