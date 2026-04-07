رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي على الاعتذار الذي تقدم به التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومعه جهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق.

فوز الزمالك على المصري

حقق نادي الزمالك فوزاً عريضاً على النادي المصري برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري، ليواصل الفريق الأبيض تفوقه على الزمالك في الموسم الجاري.

المصري يخسر أمام الزمالك للمرة الرابعة

وواجه النادي المصري فريق الزمالك فى 5 مباريات خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات المحلية والأفريقية، خسر فى 4 مواجهات وتعادل فى واحدة، وجاءت مواجهات الفريقين في هذا الموسم كالتالي:

الدوري المصري

1ـ الزمالك 3-0 المصري

2ـ الزمالك 4-1 المصري

دور المجموعات بكأس الكونفدرالية

1ـ الزمالك 0-0 المصري

2- الزمالك 2-1 المصري

كأس عاصمة مصر

1ـ الزمالك 2-0 المصري

المصري يودع كأس مصر والكونفدرالية

وتحت القيادة الفنية للتونسي نبيل كوكي، ودع النادي المصري بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد خسارته أمام فريق زد بركلات الترجيح (5-4)، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب التعادل مع شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي، في القاهرة بهدف لمثله وفي الجزائر سلبياً.

أرقام المصري في الدوري

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري، برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل فى مثلها، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 24.