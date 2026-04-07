رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة

نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بمجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.

وكشف الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "رحيل نبيل الكوكي من تدريب المصري البورسعيدي بعد رباعية الزمالك، ونجم الاهلي عماد النحاس خليفة له".

وحصل ناصر منسي مهاجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه ضد المصرى البورسعيدى في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتازوالتي انتهتبفوز الأبيض 4-1.

سجل أسامة زمراوي لاعب فريق المصرى البورسعيدى هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك، بالدقيقة 12 من عمر المباراة.

وأحرز عدي الدباغ هدف تعادل الزمالك في شباك المصري

ونجح ناصر منسي في تعزيز تقدم الزمالك في الدقيقة 43 بعد تمريرة خلف المدافعين من أحمد فتوح ذهبت إلى ناصر منسي الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت الزاوية اليمنى.

وعزز ناصر منسي تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٧ بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من ناصر منسي بطريقة غير متوقعة بوجه القدم لتسكن الشباك