زد والمقاولون يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة التي جمعت بين زد والمقاولون العرب في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني بمجموعة الهبوط بالدوري المصري





أهدر محمود صابر ركلة جزاء لصالح زد فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء، حيث اصطدمت الكرة بالقائمة الأيمن لحارسالمقاولون العرب.





بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 33 نقطة، بينما وصل المقاولون العرب إلى 20 نقطة.





وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: طارق - ربيعة - كاستيلو - الجبالي

خط الوسط: كاباكا - محمود صابر - مصطفى سعد ميسي - شادش حسين

خط الهجوم: البانوبي - حمدي علاء

بينما خاض المقاولون المباراة بتشكيل مكون من /-

حراسة المرمى: فوزي

خط الدفاع: كهربا - حسين حسن - هشام - جمال

خط الوسط: عادل - باهية - فؤاد - فيصل

خط الهجوم: محمد سالم - محمد حامد