مفاجأة مدوية.. شباب بلوزداد الجزائري يدخل في مفاوضات مع مدرب الأهلي السابق

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي شباب بلوزداد الجزائري في مفاوضات جادة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي من أجل تولي قيادة الفريق.

ووفقا للقناة الإذاعية الجزائرية الأولى فإن إدارة نادي شباب بلوزداد في مفاوضات جادة مع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق لتدريب الفريق قبل مواجهة الزمالك المصري في نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل.

ويستعد فريق شباب بلوزداد الجزائري لمواجهة الزمالك، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية يوم الجمعة المقبل.