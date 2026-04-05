نجم لاتسيو السابق: «موسيماني» صنع فريقًا قويًا في الأهلي .. ورحيله خسارة

أكد مارك فيش، نجم جنوب إفريقيا ولاتسيو الإيطالي السابق، أن الأهلي خسر برحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق.

وقال فيش، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "من الصعب أن أقول إن قرار رحيل ريبيرو أو استمراره صحيح، فأحيانًا ينجح المدرب في دولة ويفشل في أخرى".

وأضاف: "ريبيرو احتاج إلى 3 مواسم حتى يصنع اسمه في جنوب إفريقيا، وأعتقد أنه كان لا بد من منحه فرصة أكبر من ذلك".

وتابع: "موسيماني حقق إنجازات مع صن داونز، ومع الأهلي صنع فريقًا جيدًا وحقق نجاحات، وهذا شيء مهم، لكن الإرادة تختلف بين الإعلام والجماهير".

وواصل: "كان لدينا في جنوب إفريقيا شعور كبير بالفخر لأن موسيماني درب الأهلي، وكان ذلك إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا".

وأكمل: "موكوينا ما زال صغيرًا، لكن موسيماني أكثر خبرة ونجاحًا كمدرب".