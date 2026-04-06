مدرب أرسنال يطالب لاعبيه بتحويل الإحباط إلى دافع ضد سبورتينج

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إن ألم الهزيمتين المتتاليتين في الكأس يجب أن يُستخدم كحافز حيث يركز فريقه على مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينج غدًا الثلاثاء.

وصل أرسنال إلى لشبونة بعد خسارتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم، الأولى بنتيجة 2-0 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، والثانية بنتيجة 2-1 أمام فريق ساوثهامبتون من دوري البطولة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

قال أرتيتا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "علينا أن نضع في اعتبارنا مدى صعوبة ما قمنا به حتى الآن، وفلنشعر بالألم، ولنستخدمه للتحسين، ونحن على دراية تامة بما حدث ولماذا حدث، وهذه هي كرة القدم".

بعد تقليص عدد بطولات أرسنال من أربع إلى اثنتين، قال أرتيتا إن التفكير الهادئ بدلًا من الذعر هو المفتاح بينما يتطلع لاعبوه إلى الرد على الساحة الأوروبية.

وأضاف: "أعتقد أن ما يجب أن نكون عليه هو الوضوح، وأن نفهم سبب حدوث ذلك، وعندما نفهم ذلك، علينا أن نكون أفضل، وهذا ما يجب علينا فعله".

لن يكون بوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي، وجوريان تيمبر متاحين لمباراة الذهاب بعد أن لم يسافر الثلاثي إلى البرتغال بسبب الإصابات، على الرغم من أن أرتيتا قال إنه يأمل في عودتهم في نهاية الأسبوع.

يواجه أرسنال فريق سبورتينج الذي لم يهزم على أرضه في أوروبا هذا الموسم، حيث يتطلع أبطال البرتغال إلى انتزاع زمام المبادرة في مباراة الذهاب والإياب.