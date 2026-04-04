ساوثهامبتون يتقدم على أرسنال بهدف نظيف بالشوط الأول بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ساوثهامبتون وأرسنال بتقدم ساوثهامبتون بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدف ساوثهامبتون روس ستيوارت في الدقيقة 35 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال وتوندا إيكرت المدير الفني لفريق ساوثهامبتون عن التشكيل الرسمي لفريقيهما في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: وايت - موسكيرا - جابرييل - سكيلي.

خط الوسط: أوديجارد - نورجارد - دومان - هافيرتز - مارتينلي.

خط الهجوم: جيسوس.

وجاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: بيربتز.

خط الدفاع: بري - هاروود - وود - مانينج.

خط الوسط: براغ - جاندير - فيلوز - عزاز - سينزا.

خط الهجوم: ستيوارت.