مواجهة الحسم في الإمارات .. 5 أرقام تشعل صدام أرسنال وليفركوزن بدوري الأبطال

يستضيف فريق أرسنال نظيره باير ليفركوزن في مواجهة قوية مساء اليوم على ملعب “الإمارات”، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء يحمل طابع الحسم بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكانت مواجهة الذهاب قد شهدت إثارة كبيرة، حيث سجل كاي هافيرتز هدف التعادل القاتل لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليعادل تقدم روبرت أندريش الذي منح الفريق الألماني الأفضلية مؤقتًا.

أرسنال يبحث عن تأكيد التفوق

يدخل أرسنال اللقاء بطموح التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في كسر عقدة دور الـ16 في موسم 2023-2024، والتي لازمته لسنوات طويلة.

قوة هجومية وسجل مميز على ملعب الإمارات

ويمتلك الفريق اللندني سجلًا قويًا على أرضه أوروبيًا، حيث تعرض لهزيمة واحدة فقط في آخر 22 مباراة، محققًا 16 انتصارًا مقابل 5 تعادلات، كما سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في 6 من آخر 9 مباريات على ملعبه في البطولة.

تألق لافت لمارتينيلي وهافيرتز

ويواصل جابرييل مارتينيلي تألقه، بعدما سجل في آخر أربع مباريات أوروبية خاضها الفريق على ملعبه هذا الموسم، فيما يعيش هافيرتز فترة مميزة بتسجيله في خمس من آخر ست مباريات له بدوري الأبطال.

ليفركوزن لا يخشى الأندية الإنجليزية

في المقابل، يظهر باير ليفركوزن بصورة قوية أمام الفرق الإنجليزية، حيث خسر مباراة واحدة فقط من آخر 8 مواجهات، محققًا 3 انتصارات و4 تعادلات، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة الليلة.

عقدة تاريخية في دور الـ16

ورغم ذلك، يعاني الفريق الألماني من سجل سلبي في هذا الدور، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 13 مباراة بدور الـ16، مقابل تعادلين و10 هزائم، وهو ما يضعه تحت ضغط كبير في مواجهة الحسم.