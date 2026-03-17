قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل
ياسمين الخطيب تشيد بـ حكاية نرجس : الموهبة تنتصر على الواسطة والفلوس
ظهور نادر لـ نجاة الصغيرة يعيد الحنين للجمهور
مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك
تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
القطار الكهربائي الخفيف: استمرار مواعيد تشغيل رمضان خلال إجازة العيد
بروايات حفص والسوسي وخلف وروح.. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح 28 رمضان
احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت
طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
حيلة ذكية من منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026 .. ماذا فعل؟
بنرميه في الزبالة .. مادة مهملة تحمى من أمراض خطيرة
خلايا تنظيمية جديدة .. كيف تحولت موائد الإخوان بالخارج إلى عرض للثروة والنفوذ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة الحسم في الإمارات .. 5 أرقام تشعل صدام أرسنال وليفركوزن بدوري الأبطال

أرسنال
أرسنال
محمد سمير

يستضيف فريق أرسنال نظيره باير ليفركوزن في مواجهة قوية مساء اليوم على ملعب “الإمارات”، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء يحمل طابع الحسم بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكانت مواجهة الذهاب قد شهدت إثارة كبيرة، حيث سجل كاي هافيرتز هدف التعادل القاتل لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليعادل تقدم روبرت أندريش الذي منح الفريق الألماني الأفضلية مؤقتًا.

أرسنال يبحث عن تأكيد التفوق

يدخل أرسنال اللقاء بطموح التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في كسر عقدة دور الـ16 في موسم 2023-2024، والتي لازمته لسنوات طويلة.

قوة هجومية وسجل مميز على ملعب الإمارات

ويمتلك الفريق اللندني سجلًا قويًا على أرضه أوروبيًا، حيث تعرض لهزيمة واحدة فقط في آخر 22 مباراة، محققًا 16 انتصارًا مقابل 5 تعادلات، كما سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في 6 من آخر 9 مباريات على ملعبه في البطولة.

تألق لافت لمارتينيلي وهافيرتز

ويواصل جابرييل مارتينيلي تألقه، بعدما سجل في آخر أربع مباريات أوروبية خاضها الفريق على ملعبه هذا الموسم، فيما يعيش هافيرتز فترة مميزة بتسجيله في خمس من آخر ست مباريات له بدوري الأبطال.

ليفركوزن لا يخشى الأندية الإنجليزية

في المقابل، يظهر باير ليفركوزن بصورة قوية أمام الفرق الإنجليزية، حيث خسر مباراة واحدة فقط من آخر 8 مواجهات، محققًا 3 انتصارات و4 تعادلات، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة الليلة.

عقدة تاريخية في دور الـ16

ورغم ذلك، يعاني الفريق الألماني من سجل سلبي في هذا الدور، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 13 مباراة بدور الـ16، مقابل تعادلين و10 هزائم، وهو ما يضعه تحت ضغط كبير في مواجهة الحسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

ترشيحاتنا

