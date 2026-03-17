أسامة نبيه: لازم حسام حسن ميفرطش في ودية إسبانيا

أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لا بد أن يتمسك بإقامة مباراة إسبانيا الودية.

وقال أسامة نبيه، الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان": "فكرة إن حسام حسن يلاعب إسبانيا في إسبانيا دي مباراة مهمة جدا، مينفعش نفرط فيها، لأنها نادراً تتكرر، لازم نمسك في الفرصة، ممكن نواجه السودان في وقت تانى، لكن إسبانيا صعب تتكرر".

وأضاف: "حسام حسن ماشى كويس مع منتخب مصر ويستاهل النتائج اللى حصلت، ربنا كرمه عشان مجتهد بالوصول لكأس العالم والمركز الرابع في كأس أمم أفريقيا".

