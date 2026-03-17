أسامة نبيه : مرضتشي أضم كريم أحمد عشان ليفربول اقترح سفره إلى كأس العالم مُباشرة

يري أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن تصريحه عن رغبته في الاحتفاظ ببعض اللاعبين للمشاركة في المباريات القادمة لمنتخب الشباب ، مشدداً على أنه لم يرفع شعار المجاملات وقت وجوده مدرباً لمنتخب الشباب .

وقال نبيه الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان":" قولت انا كنت محوش بعض اللاعيبة للمشاركة في المباريات الجاية وكملت وقولت ان اشركت 18 لاعب بنسب متفاوتة ، وهما اللى يقدروا يكملوا معايا في الدور الثانى لانهم لم يستهلكوا في الدور الأول"

ويضيف:" وقولت هديهم فرصة بالروتيشن في الدور الثانى معرفش الناس فهمت الكلام غلط ليه".

وتابع: اللاعب الشاب كريم أحمد المحترف في ليفربول الإنجليزي مشاركش معايا لانه جه تجمع واحد وناديه قال هيبعته على تشيلى التي استضافت كأس العالم عالطول ، وكنت محتاج أشوفوا بطريقة أفضل".

وأكمل :"في أندية رفضت تبعت لاعيبها لمنتخب الشباب في بطولة تجريبية لانها خارج الاجندة الدولية وكانت فرصة مهمة لتجهيز بعض اللاعبين".

وتابع:" اللاعب اللى مش بيلعب درجة أولى مع ناديه كان عنده صعوبة يشارك معايا مع منتخب الشباب ، ووقتها قالوا انا بجامل ناس لحساب ناس ودا محصلش، 95% من أندية مصر مكنوش بدأوا حتى فترة إعداد كانوا في راحة وقت مابدأت الاستعداد مع منتخب الشباب".