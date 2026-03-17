أسامة نبيه : كوبر استبعد حسام غالي من 2016 .. ولم أكن سبب غيابه عن مونديال 2018

كشف أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، كواليس استبعاد حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق من قائمة المنتخب خلال بطولة كأس العالم 2018.

وأكد نبيه أنه لم يكن له أي دور في غياب اللاعب عن المونديال، مشيرًا إلى أن القرار كان فنيًا من الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر.

وأوضح نبيه أن استبعاد حسام غالي جاء قبل سنوات من كأس العالم، قائلاً: “غالي كان مستبعد من 2016 بعد مباراة نيجيريا بقرار من كوبر، وأنا اتاخدت في الرجلين واتحملت الموضوع”.

وأضاف أن الجهاز الفني لم يكن لديه نية لإعادة اللاعب خلال الفترة التي سبقت المونديال، رغم الجدل الكبير الذي أثير وقتها حول أحقيته بالانضمام.

وكشف نبيه عن محاولة لعقد جلسة مع اللاعب لبحث عودته، حيث قال: “روحت جلسة مع هاني أبو ريدة في شركة محمود طاهر، وكنا منتظرين حضور حسام غالي”.

وتابع: “لكن حصل سوء تفاهم، اللاعب افتكر إن الجلسة في النادي الأهلي، بينما كانت في شركة محمود طاهر في مصر الجديدة، وده خلّى الموضوع ما يتمش”.

