صداع في برشلونة.. 4 لاعبين مهددون بالغياب عن ربع النهائي الأوروبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات إياب دوري أبطال أوروبا، في لقاء مرتقب يُقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب “كامب نو”.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وسط طموحات كبيرة من الفريق الكتالوني لحسم بطاقة التأهل.



يدخل برشلونة اللقاء بمعنويات عالية، بعد تحقيق فوز كبير على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدف، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2025/2026.

حذر من الغيابات المحتملة



يواجه الجهاز الفني لبرشلونة تحديًا إضافيًا قبل اللقاء، في ظل وجود 4 لاعبين مهددين بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حال التأهل، وهم: لامين يامال، فيرمين لوبيز، جيرارد مارتين، ومارك كاسادو، حيث تفصلهم بطاقة صفراء واحدة عن الإيقاف.

تعادل في الذهاب

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في لقاء شهد أداءً متواضعًا من برشلونة، قبل أن ينجح الفريق في العودة بالنتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها لامين يامال.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في حسم التأهل، خاصة مع تقارب النتيجة في لقاء الذهاب، ما يجعل مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات.