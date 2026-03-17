محمد الجارحي يوثق لحظات إيمانية مع محمود الخطيب في الحرم

وثّق محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي لحظات إيمانية مميزة، خلال تواجده في مكة المكرمة، برفقة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.

ونشر الجارحي صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهر خلالها إلى جانب كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالإضافة إلى رجل الأعمال جمال الجارحي، في أجواء روحانية داخل الحرم المكي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.