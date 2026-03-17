ممدوح عباس يطالب بزيادة جماهير الزمالك أمام أوتوهو

نشر ممدوح عباس تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، طالب فيها بزيادة السعة الجماهيرية لمباراة نادي الزمالك أمام نادي أوتوهو الكونغولي على استاد القاهرة الدولي.

وكتب ممدوح عباس تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، قال فيها: "مباراة نادي الزمالك يوم الأحد القادم أمام نادي أوتوهو الكونغولي على استاد القاهرة الدولي تُعد مباراة فاصلة وإقصائية. تم تحديد السعة الجماهيرية بـ45 ألف مشجع، بعدما كانت محددة سابقًا بـ55 ألفًا. نرجو كجماهير لنادي الزمالك إعادة النظر، وفتح المدرجات لـ10 آلاف مشجع إضافي. وأعتقد أن السيد اللواء محمود توفيق سيلبي طلب جماهير الزمالك. وفي النهاية، العدل على الأرض والعادل في السماء."

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه بطل الكونغو برازافيل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأبيض لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولى بالكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك مع أوتوهو الكونغولى فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك تعادل مع الفريق الكونغولي بنتيجة 1-1 مما يجعل أسهم الفارس الأبيض كبيرة لحسم التأهل في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

تمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان الزمالك أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

وحال تأهل الزمالك على حساب الفريق الكونغولي سيلتقي مع المتـأهل من المصري وشباب بلوزداد في نصف النهائي.