نبيه : منتخب باصي صلاح تعرض للظلم رغم إنجازاته .. والتاريخ سينصف هذا الجيل

دافع أسامة نبيه عن تجربة منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر، مؤكدًا أن هذا الجيل لم يحصل على التقدير الكافي رغم ما حققه من إنجازات.

وقال نبيه إن المنتخب نجح في تحقيق إنجازات مهمة، أبرزها التأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح: “سمونا منتخب باصي صلاح، رغم إننا عملنا إنجازات كبيرة، لكن في النهاية اتقال علينا فاشلين”.

وأشار نبيه إلى أن الهجوم على المنتخب جاء بسبب النتائج في كأس العالم، قائلاً: “شافونا فاشلين عشان خسرنا 3 مباريات في المونديال، لكن ده مش معناه إن التجربة كانت فاشلة”.

وأكد أن هذا الجيل يستحق التقدير، مضيفًا: “أتمنى التاريخ ينصف منتخب باصي صلاح، لأنه كان فيه حالة حب وترابط بين اللاعبين، وكانت خلطة نجاح حقيقية”.

واختتم نبيه تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في تلك الفترة سيظل علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية، مشددًا على أن الحكم الحقيقي سيأتي بمرور الوقت، عندما يتم تقييم التجربة بشكل أكثر إنصافًا