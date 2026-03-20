أول تعليق من جوارديولا بشأن مواجهة أرسنال بنهائي كأس الرابطة

علق الإسباني بيب جوارديولا،المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على مواجهة آرسنال، في إطار منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "ذهبنا إلى ويمبلي 22 مرة في 10 سنوات، هذا ليس شيئاً سيئاً، هم فريق استثنائي، إنه تحدى كبير لمعرفة مستوى فريقنا".

أشار مدرب مانشستر سيتي قائلا: "جيمس ترافورد سيحرس مرمى مانشستر سيتي ضد آرسنال في نهائي كأس الرابطة".

عن قرار إلغاء نتيجة نهائي كأس امم إفريقيا 2026، أضاف: "إنه لأمر مفاجئ، ليس لدي رأي واضح، لا أعرف السبب، لم أقرأ ولم أشاهد، هو قرار اتخذ في السر، ما يحدث في كل مكان هو ما نراه وليس ما حدث فعلاً بل دائماً يحدث في الخفاء ولا نرى وجوه المسؤولين، هذا ما يحدث في كرة القدم وفي جميع أنحاء العالم في مجالات أخرى".

واختتم: "انظر لما يحدث حول العالم، نحن نعيش فوضى عارمة ولا أحد يحرك ساكناً، كل شيء يجري في السر، العالم على وشك الانهيار، مازالنا هنا نتحدث عن مؤامرات لصالح فريق أو آخر، هناك أمور أهم من ذلك بكثير".