مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي يقترب من الحسم بعد الخروج الأوروبي

تتجه أنظار جماهير مانشستر سيتي نحو مستقبل مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا، بعد خروج النادي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، وسط تكهنات متزايدة حول إمكانية رحيله بعد نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن اجتماعًا حاسمًا سيُعقد قريبًا بين جوارديولا وإدارة النادي لمناقشة مستقبله، حيث سيحصل المدرب على فترة قصيرة للتفكير في خياراته قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

ويُذكر أن جوارديولا سبق له قيادة برشلونة لمدة أربعة مواسم وبايرن ميونخ ثلاثة مواسم، قبل أن يتولى قيادة مانشستر سيتي صيف 2016، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2027 بعد التمديد الذي وقّعه في نوفمبر 2024.

ويتوقع أن يكون البقاء لعام إضافي بعد يونيو المقبل أبرز النقاط المطروحة للنقاش، خاصة مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن استمرار المدرب الإسباني مع السيتي أو اتخاذه قرارًا مفاجئًا بالرحيل بعد موسم مليء بالتحديات والإنجازات.